Тегеран, , 14:17 — REGNUM

Директор Иранской организации авиационной промышленности Амир Абдодькарим Банитарафи заявил, что Иран принимает участие в международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в России для того, чтобы найти рынок сбыта для своего авиакосмического оборудования и техники. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам генерала, все товары, которые организация привезла в Россию, предназначены для экспорта. «Ирану важно продемонстрировать свой экспортный потенциал перед дружественными странами, которые потенциально могут стать нашим рынком сбыта», — отметил чиновник.

Амир Абдодькарим Банитарафи отметил, что в салоне представлены иранские модели БЛА, в том числе большой и малой дальности, образец учебного самолета и несколько авиадвигателей. «Иран ведет активные переговоры с Китаем, Россией и мусульманскими странами, чтобы найти потенциальных покупателей», — заявил генерал.