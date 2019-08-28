Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM

Покидающая пост главы управления культуры в мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская займётся реконструкцией легендарного МХАТа. Об этом чиновница заявила «Областной газете».

Ярошевская, которая скоро станет исполнительным директором театра, уже ознакомилась со своей «первоочерёдной и самой важной задачей». Екатеринбурженка ожидает, что на реконструкцию МХАТа уйдёт около двух лет.

Второй задачей чиновницы станет контроль над хозяйственным обеспечением театра.

Напомним, ранее Ярошевская заявила о завершении своей карьеры в мэрии Екатеринбурга. Худрук МХАТа Эдуард Бояков пригласил чиновницу на должность исполнительного директора театра.

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