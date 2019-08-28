Тегеран, , 16:23 — REGNUM

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил о том, что Китай поддерживает любые шаги, которые могут снизить напряженность на Ближнем Востоке, а также экономические и политические права и выгоды, которые Иран должен получить в соответствии с «ядерной сделкой». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам китайского дипломата, любые международные соглашения должны соблюдаться, и СВПД в том числе. КНР выступает исключительно за то, чтобы все страны — участники соглашения уважали законные права Ирана и добросовестно выполняли свои обязательства. «Китай полностью солидарен с позицией Ирана в этом отношении», — отметил чиновник.

Иранский министр, со своей стороны, осудил экономическое давление, которое оказывает Вашингтон на Пекин, а также вмешательство США и Запада во внутренние дела КНР. Он выразил полную поддержку политике «одного Китая».