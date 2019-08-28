Москва, , 13:08 — REGNUM

Желание США и Великобритании присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе свидетельствует о том, что Германии и Франции не удалось переиначить Минские договорённости в пользу Киева, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 августа, комментируя высказывания советника президента США Джона Болтона.

Как сообщалось ранее, Болтон заявил, что США и Великобритания готовы присоединиться к переговорам в «нормандском формате», если и другие участники переговоры сочтут это необходимым. При этом Болтон отметил, что США готовы «поддерживать Украину».

«Заявление Джона Болтона о желании США и Великобритании присоединиться к переговорам по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе свидетельствует о том, что Германии и Франции, с чьим участием были достигнуты известные Минские договорённости, не удалось переиначить их в пользу Киева. Уверен, что задача выполнения заключённого в Минске соглашения западными странами, как и Украиной, в принципе не ставилась.

Сегодня всем понятно, что Минские соглашения себя изжили. Но изжили они себя не в том смысле, как это видят в Париже, Берлине, Вашингтоне или Лондоне. И тем более — не в том смысле, как это видят в Киеве. Они изжили себя потому, что возвращение ДНР и ЛНР в состав Украины в её нынешнем виде и качестве просто невозможно.

Запад этого не признаёт и не признает, он будет настаивать на подавлении воли граждан ДНР и ЛНР, уничтожении самих этих республик. Наша страна с таким подходом, естественно, согласиться не может.

Итак, остаётся одно: оставаться в известном «Нормандском формате» и настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в котором они были одобрены и сторонами конфликта, и Германией и Францией вместе с Россией, и международным сообществом — Советом Безопасности ООН. Отказ Киева от обязательств, взятых им на себя в 2015 году, не может рассматриваться как нечто само собой разумеющееся. Сначала этот отказ должен быть констатирован на международном уровне, а уже потом может начаться поиск новых решений. Их отправной точкой должно быть полноценное признание ДНР и ЛНР равноправными с Киевом участниками процесса урегулирования.

Это сложный этап, его надо соответствующим образом подготовить, да и само его осуществление будет трудным. Осложнять всё это допуском в число участников урегулирования США и Великобритании, которые явно враждебно настроены по отношению к ДНР и ЛНР, было бы во вред нашей позиции. Надеюсь, в Кремле и на Смоленской площади будут исходить из этой очевидной реальности», — отметил Михаил Демурин.