Сеул, , 13:15 — REGNUM

Корабли ВМС Южной Кореи отправятся в морское плавание на 143 дня. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВМС страны.

По их словам, в рейде примут участие около 630 человек, в том числе 140 курсантов Военно-морской академии.

Известно, что в рамках учений эсминец класса «Чхунмугон Ли Сунсин» «Мунму Великий» и боевое вспомогательное судно преодолеют 59 тыс. км.

В рамках шестого кругосветного похода члены экипажа судов посетят 14 портов в 12 странах. Однако в текущем году маршрут рейда не будет пролегать через Японию, как это было в 2016, 2017 и 2018 годах.

Известно, что в текущем году южнокорейские военные и кадеты посетят Филиппины (Манила), Вьетнам (Дананг), Таиланд (Саттахип), Индию (Мумбаи), Египет (Александрию), Италию (Чивитавеккья), Нидерланды (Роттердам), Швецию (Стокгольм), Норвегию (Осло), США (Норфолк, Сан-Диего, Гавайи), Колумбию (Картахена) и Канаду (Ванкувер).