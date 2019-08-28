Лондон, , 13:29 — REGNUM

Работа парламента Великобритании приостановлена до 14 октября. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

«Вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — объявил премьер-министр.

Джонсон отметил, что попросил королеву Елизавету II завершить текущую парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. За этим последует традиционный сезон партийных конференций.

Таким образом, парламентарии, каникулы которых завершаются 2 сентября, будут работать всего несколько дней в сентябре и около двух недель в октябре. У них останется немного времени для того, чтобы попытаться помешать «жёсткому» Brexit.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из состава ЕС без соглашения об условиях запланирован на 31 августа. Парламент выступает против Brexit в таком его виде, однако Брюссель не соглашается на пересмотр.

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