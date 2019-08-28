Анкара, , 16:25 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило: «Поставки комплектующих второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 на авиабазу Мюртед начинаются с 27 августа 2019 года и продлятся примерно месяц».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в минобороны Турции напомнили, что соглашение о поставках российских ЗРК С-400, приобретенных Турцией для удовлетворения своих потребностей в сфере ПВО, было подписано 11 апреля 2017 года.

Поставка первой батареи комплексов в рамках соглашения была осуществлена 12−25 июля 2019 года. Турция неоднократно заявляла о наличии потребностей в своей сфере ПВО, в связи с этим страна взяла курс на создание собственных систем вооружений. Поскольку эти работы занимают длительное время, был подписан контракт на приобретение С-400 у РФ. Европейские и американские партнёры не предоставили Турции вариантов, удовлетворяющих ее условиям продажи систем вооружений.