Анкара, , 15:42 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил, что на протяжении 40 лет борьбы с терроризмом теракты нанесли Турции ущерб, по различным оценкам, от 350 млрд до 1,2 трлн долларов.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Сегодня на находимся на пике нашей решимости и успеха в деле избавления мира от террористов». Он подчеркнул, что нельзя допускать злоупотребления демократией.

Министр добавил: «Нельзя продолжать политику «Пусть заяц бежит, а гончая смотрит». Последнее мое слово в этой ситуации таково — сбросить лапу Рабочей партии Курдистана с муниципалитетов и политических структур является победой демократии. И она принадлежит всему нашему народу. Результаты муниципальных выборов 31 марта 2019 года стали крупнейшим поражением Демократической партии народов, то есть Рабочей партии Курдистана, за всю историю».