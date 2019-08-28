Бишкек, , 12:59 — REGNUM

Сумма поступлений по новому стратегическому соглашению между правительством Киргизии и канадской компанией «Centerra Gold Inc» должна была составить $87 млн (более 5,76 млрд рублей), но после дополнительных переговоров она была увеличена до $150 млн (9,94 млрд рублей). Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе правительственного совещания.

По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанские власти смогли добиться от инвестора выплаты дополнительных $63 млн (более 4,17 млрд рублей), не взяв на себя при этом никаких дополнительных обязательств.

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«И уже до конца текущего года Киргизия получит свыше $77 млн (5,1 млрд рублей), включая уже поступившие $7 млн (463 млн рублей) в Фонд развития онкологии», — уточнил глава кабинета министров.

Абылгазиев отметил, что разработка крупнейшего киргизстанского золоторудного месторождения «Кумтор» имеет огромное значение для экономики Киргизии, поскольку доля этого стратегического предприятия в ВВП страны составляет около 9%.

Подводя итог, премьер-министр сообщил, что в 2019 году «Кумтор» уже заплатил налогов и обязательных платежей на сумму более 4,22 млрд сомов (4 млрд рублей).

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