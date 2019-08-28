Анкара, , 18:39 — REGNUM

Специалист по внутренней политике, сотрудник турецкого Центра исследований Ирана Мехмет Коч опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Иран раскалывается во внутриполитической борьбе». Он заявил, что публичный конфликт членов-факихов (юрист в исламском праве) Совета стражей конституции аятолл Лариджани и Йазди продемонстрировал, что борьбу за власть в стране уже невозможно скрывать.

Мехмет Коч считает, что аятолла Садык Лариджани своим письмом обозначил угрозу концентрации власти, чем поставил вопрос как о доверии к самому себе, так и о доверии к государству и его легитимности. Основной проблемой стал тот факт, что под угрозой оказалась политическая карьера самого аятоллы, а также его брата, спикера парламента страны Али Лариджани, тем более, что обвинения братьев в коррупции не являются чем-то новым.

По мнению эксперта, верховный лидер Ирана работает над «омолаживанием» политических и военных кадров, которые поведут Исламскую Республику в новый период, и большая часть необходимых для смены кадров преобразований уже осуществлена. Сегодняшние реформисты в Иране часто выходят из вчерашних консерваторов. Текущие события показывают, что главной конституционной властью в стране всё же обладает рахбар Сейид Али Хаменеи, и в его соперничестве с фронтом Лариджани стрелка начинает склоняться в его сторону. Есть явные признаки того, что у власти пока что останется реформистское крыло иранских политических кругов.