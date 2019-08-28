Анкара, , 22:38 — REGNUM

Преподаватель кафедры международных отношений университета Коч в Стамбуле доктор Алтай Атлы опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Вышедшую из ЕС Великобританию могут пригреть США». В ней он заявил, что подписание во время Brexit (выход Великобритании из ЕС) между Великобританией и США торгового соглашения может оказаться для первой лишь «сменой кандалов».

Доктор Алтай Атлы считает, что сразу же после завершения процессов Brexit 31 октября 2019 года Великобритании потребуются новые варианты развития сферы торговли, а самый главный вопрос стоит так — что ждёт страну в экономическом смысле после выхода из ЕС? В случае торгового соглашения с США, даже заключённого с преференциями в пользу Великобритании, оно лишь частично возместит то, что теряет страна в условиях «недоговорного» выхода из союза, а о полной компенсации говорить не приходится, ведь 47% британского экспорта шло в ЕС, и 53% импорта страны проистекало из стран союза.

По мнению эксперта, между Великобританией и США исторически сложились теплые и союзнические отношения. Совокупный объем прямых американских инвестиций составляет 747,6 млрд долларов, а компании США обеспечивают работой 1,5 млн британцев. Существует и объективное препятствие для торгового соглашения, вынуждающее Великобританию скорее идти на компромисс — подавляющее экономическое превосходство США.