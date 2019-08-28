Москва, , 12:57 — REGNUM

Пилотажная группа «Русские витязи» прилетели в Монголию для участия в торжествах по поводу 80-летия победы советско-монгольских войск на Халхин-Голе. 27 августа истребители приземлились в аэропорту «Чингис-хан».

Как сообщает сайт «Монцамэ», 28 августа в местности Хой долоон худаг состоится показ их уникальных воздушных трюков.

После репетиционных полётов 57 членов 234-го гвардейского истребительного Проскуровского авиационного полка были награждены юбилейной медалью 80-летия победы на Халхин-Голе. Награды пилотам вручил начальник штаба командования воздушных сил Монголии, бригадный генерал Б. Батбаяр.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные торжества по случаю годовщины сражения в стране стартовали 26 августа. 3 сентября объявлено в Монголии выходным днём.

Читайте также:

Монголия празднует победу в боях при Халхин-Голе

В Монголии захоронили останки 17 советских солдат, погибших на Халхин-Голе

В Монголии появится памятник воинам Красной армии, павшим на Халхин-Голе