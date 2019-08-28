Анкара, , 15:55 — REGNUM

Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись, в которой заявил: «В Израиле в период предвыборных кампаний снова играют в грязные игры. Мы никогда не откажемся от помощи нашим палестинским братьям в оккупированной столице Палестины Восточном Иерусалиме и от их поддержки в конфликте».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его ведомство готовит комплекс мер против Турции для прекращения ее деятельности в Восточном Иерусалиме.

Многие пользователи Twitter также отмечают, что подобные шаги внутри Израиля могут быть приурочены к грядущей предвыборной гонке в стране. Из-за своей деятельности по реализации проектов гуманитарной помощи и экономического развития для палестинцев, проживающих в оккупированном с 1967 года Восточном Иерусалиме, Турция часто становилась мишенью для нападок в заявлениях ультраправых израильских политиков и прессы.