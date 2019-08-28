Москва, , 12:55 — REGNUM

Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко приветствует решение суда Киева об освобождении журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи. По его словам, данное решение сигнализирует о том, что новое руководство Украины настроено на исправление того, что натворили их предшественники.

«Кирилл Вышинский, мой коллега и товарищ, на свободе! Это очень хорошая новость. Да, свобода пока серьезно ограничена, но наш коллега уже не в тюрьме. Кирилл, я искренне рад и поздравляю тебя! Держись! Хочу сказать слова благодарности всем, кто добивался освобождения Вышинского, кто был солидарен в этой борьбе», — написал Евгений Ревенко на своей странице в соцсети.

По словам парламентария, новое руководство Украины исправляет то, что «натворили их предшественники».

«Мы ждем полного превращения этого дутого дела и возвращения полной свободы и честного имени Кириллу. Все это время он, по сути, находился в статусе заложника для торга с Москвой. Надеюсь, что нынешнее решение — это сигнал, что новое руководство Украины настроено пусть на постепенное, но на исправление того, что натворили их предшественники, пришедшие к власти путем госпереворота», — заключил депутат Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд в Киеве принял решение освободить руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи.

Известного журналиста арестовали на Украине в мае 2018 года по обвинению государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав России

Ему грозило 15 лет лишения свободы.

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