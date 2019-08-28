Москва, 28 августа 2019, 12:55 — REGNUM
Заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Евгений Ревенко приветствует решение суда Киева об освобождении журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи. По его словам, данное решение сигнализирует о том, что новое руководство Украины настроено на исправление того, что натворили их предшественники.
По словам парламентария, новое руководство Украины исправляет то, что «натворили их предшественники».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд в Киеве принял решение освободить руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского из-под стражи.
Известного журналиста арестовали на Украине в мае 2018 года по обвинению государственной измене и оправдании возвращения Крыма в состав России
Ему грозило 15 лет лишения свободы.
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