Анкара, , 15:48 — REGNUM

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместил запись на иврите и арабском языке, в которой заявил, что отдал своему ведомству приказ подготовить комплекс мер против Турции для прекращения ее деятельности в оккупированном Восточном Иерусалиме.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подробностей относительно того, какие именно меры страна собирается предпринять против Турции, Исраэль Кац не указал. Пользователи Twitter, прокомментировавшие эту запись, обратили внимание на то, что выпады министра в адрес Турции могут быть приурочены к досрочным выборам, которые пройдут в Израиле 17 сентября 2019 года.

Подобные заявления ультраправых израильских политиков, направленные против Турции, уже стали достаточно типичным явлением в период предвыборной гонки. Турция продолжает свою деятельность по реализации проектов гуманитарной помощи и экономического развития для палестинцев, проживающих в оккупированном с 1967 года Восточном Иерусалиме.