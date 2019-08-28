Сан-Сальвадор, 28 августа 2019, 14:27 — REGNUM
Архиепископ столицы Сальвадора Сан-Сальвадора Хосе Луис Эскобар поддержал создание международной антикоррупционной комиссии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Таким образом, сальвадорская католическая церковь выступила с поддержкой проекта создания Международной комиссии против безнаказанности для Сальвадора (CICIES), предложенного правительством Найиба Букеле.
«Всё, что направлено против коррупции, мы приветствуем; мы выступаем за справедливость, пусть будет создана комиссия, работа которой действительно даст результат», — сказал Эскобар.
Архиепископ сослался на похожий проект, на протяжении 12 лет функционировавший в соседней Гватемале, — также Комиссию против безнаказанности (ICIG). При этом он предупредил, что механизмы сальвадорского проекта могут быть другими, и призвал не копировать гватемальский вариант.