Бишкек, , 12:54 — REGNUM

Правительство Киргизии намерено наградить артистов и представителей Китайского театра оперы и балета государственными наградами за успешную организацию постановки оперы по киргизскому эпосу «Манас». Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на встрече с послом КНР Ду Дэвэнь.

Вице-премьер и дипломат обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения, культуры, образования, инновационных и цифровых технологий, а также вопросы взаимодействия между высшими учебными заведениями двух стран.

Подводя итог встречи, Алтынай Омурбекова отметила, что Китай по-прежнему остается одним из стратегических партнеров Киргизии, развитию отношений с которым киргизские власти придают большое значение.