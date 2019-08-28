Сан-Сальвадор, , 15:56 — REGNUM

Министр общественного здравоохранения Сальвадора Ана Орельяна заверила, что офтальмологический центр под управлением кубинских врачей возобновит свою работу в сентябре. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Данное заявление было сделано в парламенте, куда министра вызвала крупнейшая оппозиционная партия «Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти». Озабоченность депутатов вызвала дальнейшая судьба центра, работавшего в рамках «Операции «Чудо» с 2015 года.

За время действия данной программы была бесплатно сделана операция по восстановлению зрения примерно 20 тысячам малоимущих жителей Сальвадора. Программа была свёрнута в начале 2019 года под давлением Комиссии по медицинскому надзору в результате политики коммерциализации здравоохранения. На данный момент операции ждут порядка шести тысяч сальвадорцев.