Сурабая, Индонезия, , 12:51 — REGNUM

Посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Оуэн Дженкинс заявил, что сотрудничество между городом Сурабая и городом Ливерпулем необходимо улучшить, особенно в области инфраструктуры, общественного транспорта и образования, сообщает информационное агентство Antara.

«Сурабая имеет хорошую репутацию с точки зрения охраны окружающей среды. Поэтому в будущем возможно сотрудничество в сфере инфраструктуры, общественного транспорта, образования и некоторых других сферах», — заявил Оуэн Дженкинс во время встречи с мэром индонезийского города Сурабая Три Рисмахарини.

Напомним, ранее посол Великобритании в Индонезии прибыл с рабочим визитом в город Сурабая, где провел переговоры с мэром города и встретился с детьми, которые получили образование в Ливерпуле.