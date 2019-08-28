Богота, , 14:54 — REGNUM

В Колумбии партия «Общая революционная альтернативная сила» (FARC) потребовала от властей страны гарантий сохранения жизни её членов, а также прекращения их преследования и общественного осуждения. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Заявление было сделано вскоре после «покушения на двух участников нашего сообщества, занимающихся сохранением возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, развитием и укреплением локальной экономики, защитой мирных соглашений», — обозначили лидеры FARC в коммюнике. Накануне эти участники — Альбейро Паррас и Патрисия Харамильо — подверглись обстрелу неизвестными. Руководство партии потребовало от Генеральной прокуратуры провести расследование этого нападения.

Также партия призвала международное сообщество «продолжить отслеживание опасной ситуации, когда систематически нарушаются права человека, происходит запугивание общественных лидеров, защитников природы, а также членов нашей партии».

ФАРК — военно-политическая организация и леворадикальная повстанческая группировка Колумбии.