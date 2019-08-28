Ла-Пас, , 14:32 — REGNUM

Президент Боливии Эво Моралес объявил о приостановлении президентской кампании своей партии «Движение к социализму» в связи с лесными пожарами в департаменте Санта-Крус. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Площадь поражённых огнём амазонских лесов на территории Боливии превысила 75 тыс. га. При этом, по заверениям Моралеса, общее число очагов возгорания удалось сократить на 70%.

Глава государства заявил, что открыт к любому международному сотрудничеству в тушении пожаров в Амазонии и призвал государства — члены Организации Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки «как можно скорее провести встречу для координации незамедлительных действий и долгосрочных планов» по решению данной проблемы.