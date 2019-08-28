Бойсе, США, , 12:47 — REGNUM

В США суд обязал одну из тюрем штата Айдахо оплатить заключенному операцию по смене пола, передает немецкий канал n-tv.

Заключенному Адри Эдмо было позволено проходить гормональную терапию с 2012 года, однако внешний вид собственного мужского тела продолжает вызывать у него моральные и психические страдания. Если тюрьма не оплатит ему хирургическую операцию, это будет приравнено к «жестокому и нестандартному наказанию», что противоречит Конституции США, говорится в решении суда.

Губернатор-республиканец штата Айдахо Брэл Литтл объявил, что «очень разочарован» таким решением и подаст апелляцию.