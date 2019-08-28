Белград, , 14:44 — REGNUM

Руководство сербского движения «Двери» приняло решение не принимать участие в парламентских выборах Сербии предстоящей весной. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Двери» — это сербское политическое движение. Основные элементы идеологии «Дверей» — это социальный консерватизм, антиглобализм, сербский национализм и свобода слова.

В заявлении, размещенном на официальном сайте движения, говорится, что «Двери» приняли данное решение, ввиду того, что в Сербии нет условий для проведения честных выборов. В частности, было указано на отсутствие полноты свободы для сербских СМИ, которые играют важную роль в предвыборной агитации.

Таким образом, как говорилось в заявлении, бойкот выборов стал формой выражения протеста против действий нынешних властей.