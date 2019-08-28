Киев, , 12:47 — REGNUM

Украине стоит снять с России часть санкций, введенных из-за конфликта в Донбассе, ради выгодного положения в переговорном процессе. Об этом заявил украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью изданию «Цензор».

Бизнесмен напомнил, что сначала санкции были введены «за Крым», а потом, после крушения малайзийского лайнера, «за Донбасс». От второй части санкций Россия, по его мнению, очень страдает, и Киеву нужно «возвращать Донбасс сейчас».

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, значит это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — объяснил он.

Коломойский полагает, что Донбасс является для России «большой обузой» из-за дотаций. Он предлагает разделить минские соглашения на два пакета — по Крыму и Донбассу, и решать их по очереди.

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