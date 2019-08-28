Копенгаген, , 21:25 — REGNUM

Председатель датской партии Venstre Ларс Лёкке Расмуссен отказался покинуть свой пост, несмотря на критику однопартийцев из Центральной Ютландии, призвавших главу партии уйти.

Ларс Лёкке Расмуссен Gov.ua

«Я считаю, это неправильное и поспешное решение, с которым я не согласен. Поэтому я продолжу искать поддержку у 850 делегатов национального съезда Venstre», — заявил Ларс Лёкке. Проведение национального съезда партии запланировано на ноябрь, но нынешний глава намерен добиться переноса так, чтобы общенациональное собрание Venstre было проведено до официальной церемонии открытия Фолькетинга в октябре — об этом пишет датская газета Politiken («Политикен»).

27 августа высокопоставленные члены Ventsre в регионе Центральная Ютландия публично призвали Ларса Лёкке Расмуссена и Кристиана Йенсена (сопредседателя) уйти с руководящих должностей. Критики считают, что партии требуются новые лидеры. «Ради будущего Venstre, ради её надежности и стабильности мы призываем нынешнее руководство партии уйти», — заявили политики Venstre в своем обращении к СМИ.

Кристиан Йенсен отказался комментировать призыв ютландских политиков до проведения совещания с участием лидеров партии, которые назначено на 30 и 31 августа. «Мы планируем провести встречу руководства в пятницу и субботу. Там у недовольных членов будет возможность напрямую поговорить со всеми лидерами партии, и, я считаю, мы должны это уважать», — заявил сопредседатель Venstre.