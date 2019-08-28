Аддис-Абеба, , 17:07 — REGNUM

Правительство США через своих специалистов в Гарвардском университете оказывает поддержку Эфиопии в проведении макроэкономических реформ в рамках программы «Продвижение экономической диверсификации в Эфиопии».

Американское правительство предоставило более 100 миллионов долларов непосредственно на поддержку программы реформ в Эфиопии. Инициатива правительства США «USAID» по программе «Содействие экономической диверсификации в Эфиопии», рассчитанная на три года, была запущена на церемонии, состоявшейся в Hyatt Regency Addis Ababa. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Capital Ethiopia.

«Посольство США очень гордится возможностью содействовать такому партнерству через реализацию прекрасной программы, которую возглавляют некоторые из ведущих мировых экспертов в области экономики, базирующиеся в одном из ведущих мировых вузов — Гарвардском университете», — отметил посол США в Эфиопии Майкл Рейнор. «Восстановление экономики Эфиопии по размерам и сложности далеко не легкая работа, — говорит он, — но Эфиопия имеет большой потенциал для успеха».

По словам посла, хотя в последнее время в стране был отмечен положительный экономический и социальный рост, эти успехи были достигнуты за счет значительного увеличения внешнего долга и без соразмерного прогресса в создании рабочих мест или инвестициях со стороны частного сектора. Правительство Эфиопии работает над проведением структурных изменений на своей макроэкономической арене. Глава Национального банка Эфиопии Йинагер Десси заявил, что эта инициатива, как ожидается, внесет вклад в политический диалог и позволит выработать профессиональные рекомендации для новой программы экономических реформ в области диверсификации производства, которую страна начала осуществлять совсем недавно.