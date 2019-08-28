Сухум, , 12:38 — REGNUM

Центизбирком Абхазии откроет участки в России (Москва и Черкесск) для голосования во втором туре выборов президента, сообщил 28 августа в беседе с корреспондентами РИА Новости на председатель ЦИК Тамаз Гогия.

В Стамбуле участок открыт не будет, заметил Гогия.

Напомним, в Абхазии 25 августа прошли выборы президента. Изначально за пределами республики ЦИК планировал открыть три избирательных участка: два — в России и один — в Турции. При этом Турция не признает независимость Абхазии, и избирательный участок в Стамбуле не открылся.

Второй тур президентских выборов пройдет 8 сентября. Во второй тур прошли действующий президент Рауль Хаджимба, набравший 24,83% голосов, и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (22,91%).

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