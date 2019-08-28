Вашингтон, , 12:36 — REGNUM

В настоящее время Афганистан перестал быть «самой неотложной или важной проблемой национальной безопасности», стоящей перед Соединёнными Штатами. Об этом говорится в докладе Центра американского прогресса.

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«Америка сталкивается с широким спектром других угроз, включая укрепление позиции Китая, агрессию со стороны России и изменение климата», — приводит RT выдержку из текста документа.

Отмечается, что все эти угрозы в ближайшие годы потребуют серьёзного вложения ресурсов и повышенного внимания со стороны США.

Поэтому в центре уверены, сто Вашингтон должен завершить «бессрочную» войну в Афганистане и переключить внимание на борьбу с «российской агрессией» и укреплением позиций Китая.

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Как сообщал ИА REGNUM, в июле 2019 года директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли заявлял, что в краткосрочной перспективе наибольшую угрозу для США представляет Российская Федерация, так как обладает очень большим ядерным потенциалом. По данным Эшли, ни Россия, ни Китай, ни даже Иран совершенно не хотят войны с Соединёнными Штатами, однако гонка вооружений явно усиливается.

Напомним, ранее генерал армии США Марк Милли заявлял, что главной угрозой безопасности Соединённых Штатов в предстоящее столетие является Китай. По его словам, Китай научился более эффективно бороться, наблюдая за американскими войнами на Ближнем Востоке. Кроме того, КНР очень быстро совершенствует свои вооружённые силы в космической, воздушной, кибернетической, морской, сухопутной областях. Милли считает, что Китай является одним из крупнейших вызовов для страны наравне с Россией, Ираном и Северной Кореей.

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