Аддис-Абеба, , 16:06 — REGNUM

Министр мира Эфиопии Муфериат Камиль встретилась и провела переговоры с Патриархом Эфиопской Православной Церкви (ЭПЦ) Абуной Матиасом, на которых обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются религиозные учреждения по всей стране как на местах, так и на национальном уровне.

Министр Камиль высоко оценила то, как спокойно и своевременно ЭПЦ реагировала на проблемы, стоящие перед религиозными учреждениями. По словам министра, правительство Эфиопии и все религиозные учреждения страны должны объединить усилия и для предотвращения нападений на религиозной почве, поскольку они представляют угрозу существованию Эфиопии как государства и православию, как связывающему народ испокон веков звену. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Fana.

Министр подчеркнула, что помимо укрепления демократии правительство будет наращивать свои усилия по обеспечению верховенства закона, в том числе, касающегося свободы вероисповедания. По словам Патриарха Абуне Матиаса, с момента своего основания ЭПЦ не щадит сил, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления единства и мира в Эфиопии. Тем не менее, как отметил Патриарх, его миссии главы ЭПЦ мешали различные нападения и атаки, направленные против церкви в разное время. По его словам, соответственно, правительству необходимо принять меры против преступников, чтобы уменьшить количество посягательств на храмы и религиозные центры.