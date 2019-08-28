Аддис-Абеба, , 21:13 — REGNUM

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед встретился с президентом экспортно-импортного (ЭКСИМ) банка Республики Корея Йонг Хван Ким в рамках своего двухдневного официального визита в страну.

Премьер Эфиопии и президент банка обсудили существующее сотрудничество и новые возможности, которые могут быть предоставлены банком для оказания финансовой поддержки Эфиопии. Так, глава банка заявил о намерении Республики Корея профинансировать ряд инновационных проектов, реализуемых в Эфиопии, на сумму в 300 миллионов долларов США. Об этом сообщает эфиопское новостное агентство ENA.

Корейский ЭКСИМ Банк в настоящее время поддерживает несколько текущих проектов в Эфиопии, общая сумма поддержки которых превышает 600 миллионов долларов США со стороны банка. В то же время предложенная по результатам встречи с премьером Эфиопии поддержка в размере 300 миллионов долларов США была предоставлена в рамках работы Фонда сотрудничества Кореи и Эфиопии в области экономического развития на период 2019—2020 годов.