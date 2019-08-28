Аддис-Абеба, , 14:42 — REGNUM

Министерство науки и высшего образования Эфиопии объявило о внедрении проекта пятилетнего стратегического плана, который власти будут реализовывать в высших учебных заведениях с целью реформирования высшего образования.

Государственный министр науки и высшего образования Сэмюэл Кифл сообщил, что министерство инициировало масштабные реформы, которые позволят выполнять обязательства министерства перед правительством и премьером Эфиопии по созданию профессиональной и квалифицированной рабочей силы. План-проект, по его словам, поможет внедрить новые и эффективные методики обучения в эфиопских университетах и институтах технического и профессионального образования. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

Государственный министр отметил, что качественное высшее образование является той центральной точкой развития и просвещения эфиопской молодежи, которая является связующим звеном между государством, частным сектором и университетами.

Кроме того, министерство создало консультативный совет, состоящий из эфиопских специалистов и специалистов по диаспоре в девяти рабочих группах, чтобы еще раз детально проработать реформу в сфере высшего образования. Кифл заявил, что консультативный совет активно работает над вопросами управления вузами, качества образования, институционального развития, а также равенства доступа к получению образования. В настоящее время Эфиопии реформирует сразу всю систему образования посредством реализации 15-летней дорожной карты, начиная с наступающего 2019/2020 учебного года.