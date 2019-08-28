Тбилиси, 28 августа 2019, 14:40 — REGNUM
Грузия готова восстановить отношения с Россией после того, как Москва поменяет свое отношение к Тбилиси, заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили в эфире телеканала Euronews.
«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — сказала она.
По ее словам, Москве «необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении».
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Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне после того как 20 июня в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия.
После этого в столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.
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