Тбилиси, , 14:40 — REGNUM

Грузия готова восстановить отношения с Россией после того, как Москва поменяет свое отношение к Тбилиси, заявила грузинский лидер Саломе Зурабишвили в эфире телеканала Euronews.

«Чтобы иметь какие-то контакты, возобновить их, нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — сказала она.

По ее словам, Москве «необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении».

Читайте также: В Грузии требуют начать диалог с Россией, Абхазией и Южной Осетией

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне после того как 20 июня в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия.

После этого в столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.

Читайте также: МИД Грузии в очередной раз призвал Россию к выполнению обязательств