Сеул, , 12:36 — REGNUM

В столице Южной Кореи в рамках корейско-вьетнамского форума будущего состоялась встреча второго замглавы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо и заместителя директора Вьетнамской академии общественных наук Дан Нгуен Ана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел Южной Кореи.

Известно, что представители двух стран тесно сотрудничают в различных областях с момента установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Вьетнамов в 1992 году.

Ли Тхэ Хо в рамках встречи отметил, что Вьетнамская академия общественных наук способствует укреплению отношений между странами посредством активного академического обмена и что он надеется на дальнейшее сотрудничество.

Известно, что представители Вьетнама обратились к представителям Южной Кореи с просьбой об оказании помощи в проведении специального саммита ASEAN-ROK Commemorative Summit (25−26 ноября) и саммита Korea — Mekong Summit (27 ноября), которые пройдут в южнокорейском Пусане.

В свою очередь, второй замглавы МИД Южной Кореи призвал Вьетнам поддержать усилия по денуклеаризации Северной Кореи.