Тбилиси, , 12:30 — REGNUM

В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Прежде чем начать восстанавливать контакты глава кавказкой республики хочет увидеть определенные «четкие сигналы» от своего соседа. В первую очередь Саломе Зурабишвили заявила России необходимо изменить мнение о Грузии и «признать, что отношения не могут строиться на принуждении».

Напомним, что разрыв отношений между Россией и Грузией произошел после грузино-осетинского конфликта, который начался 8 августа 2008 года. Нападение грузинских войск на города Южной Осетии вынудило российское руководство принять решение о начале «операции по принуждению к миру».