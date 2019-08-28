Лондон, , 12:26 — REGNUM

Правительство Великобритании собирается исключить блокировку «жёсткого» Brexit парламентом, приостановив его работу. Об этом сообщает 28 августа ВВС.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кабинет министров, возглавляемый Борисом Джонсоном, намерен отложить тронную речь королевы Елизаветы II, которая открывает новую сессию парламента, на 14 октября. Это не позволит депутатам Палаты общин попытаться сорвать выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о его условиях.

О «паузе» для парламента Джонсон хочет просить королеву. Однако не все члены правительства извещены о планах премьер-министра, отмечает Sky News.

Как сообщало ИА REGNUM, выход из состава ЕС без согласования условий запланирован Великобританией 31 октября 2019 года.

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