Пекин, , 12:12 — REGNUM

Китайская сторона осуждает заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, очерняющее инициативу Пекина «Один пояс — один путь». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Болтон пытается очернить сотрудничество Китая с другими странами в рамках инициативы «Один пояс — один путь», обвиняя Пекин целенаправленном затягивании партнёров в долговую яму. США стремятся создать брешь в отношениях Пекина с партнёрами, однако в КНР этим не удивлены, отметил дипломат.

Он добавил, что Китай сотрудничает с другими странами и организациями на принципах совместной координации, общих вкладов и выгоды, тогда как США проводят политику America First («Америка первая»), в которой подчеркивается национализм и односторонность США.

Как сообщало ИА REGNUM, Болтон во время визита в Киев предупредил о «недобросовестном экономическом поведении Китая» секретаря Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Данилюка. Он заявил, что Пекин осуществляет «долговую дипломатию», добиваясь зависимости своих партнеров от китайских инвестиций и финансирования.

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