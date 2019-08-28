Абакан, , 12:07 — REGNUM

Отбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена) стартовал в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 августа в республиканском министерство экономического развития.

Предложения по кандидатам министерство принимает до 18:00 (местн.) 6 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бизнес-омбудсменом Хакасии мог стать Александр Мяхар, который в 2018 году принимал участие в выборах главы республики. Однако в июле 2019 года депутаты Хакасии не поддержали кандидатуру Мяхара на должность уполномоченного.

Вопрос о согласовании нового бизнес-омбудсмена в Хакасии подняли в связи с истечением срока полномочий на этом посту Василия Кудашкина.

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