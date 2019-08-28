Вильнюс, 28 августа 2019, 11:50 — REGNUM
Депутат Европарламента от Литвы, ранее депутат Сейма Аушра Мальдейкене, опровергла, что сотрудники главной спецслужбы Литвы — Департамента госбезопасности — инструктируют политиков о возможных угрозах со стороны, например, российских дипломатов, которые якобы под дипломатическим прикрытием являются сотрудниками российских спецслужб, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Такой комментарий Мальдейкене оставила на своей странице в социальной сети Facebook в связи со скандалом вокруг депутата Сейма от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Ирины Розовой, которую обвиняют в тесном общении с российскими дипломатами несмотря на якобы предупреждения ДГБ Литвы.
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Один из аргументов против Розовой в скандале — все народные избранники, которые оформляют заявления для работы с секретной информацией, получают инструктаж от литовских спецслужб о возможных угрозах и о том, как их распознать.
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