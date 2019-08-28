Кишинёв, , 11:48 — REGNUM

Власти Молдавии арестовали имущество компании Avia Invest, получившей в концессию аэропорт Кишинева. Как сообщила премьер-министра Майя Санду в интервью радио Europa Libera, таким образом контракт о концессии аэропорта не может быть передан новым владельцам.

Ранее появилась информация о продаже 95% акций компании Avia Invest компании NR Investments Ltd Натаниэля Ротшильда. По словам Санду, процедура продажи не завершена, и она не может быть завершена пока на имущество наложен арест.

Санду добавила, что правительство продолжает изучать обстоятельства и условия соглашения о концессии и то, может ли оно быть разорвано, чтобы аэропорт был возвращен государству.

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что власти заблокировали сделку по смене владельцев концессионера Кишиневского аэропорта, а само соглашение о концесии может быть разорвано.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Кишинева в 2015 году сдали в концессию на 49 лет компании, близкой к олигарху Илану Шору, осужденному судом первой инстанции по делу о «краже миллиарда». Позже контроль над аэропортом предположительно перешел к олигарху Владимиру Плахотнюку.

И Шор, и Плахотнюк бежали из Молдавии 14 июня после отстранения Плахотнюка от власти. В августе собственники Avia Invest попытались «обналичить» актив, продав его компании Натаниэля Ротшильда. Интерес к аэропорту Кишинева также проявляли ряд российских компаний.

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