Канберра, , 12:44 — REGNUM

Министерство образования Австралии сформировало целевую группу по противодействию попыткам иностранных правительств «вмешиваться в сферу деятельности местных университетов». Об этом сообщает в среду, 28 августа, агентство Associated Press.

Группа сформирована на фоне обеспокоенности ростом «китайского влияния» в университетах Австралии, где студенты из Китая на сегодняшний день являются самой многочисленной группой среди иностранцев.

Отмечается, что недавно в австралийских кампусах произошли столкновения между пропекински настроенными студентами и «защитниками демократии Гонконга».

Министр образования Австралии Дэн Техан рассказал, что в состав целевой группы войдут сотрудники университетов и должностные лица правительственных учреждений.

«Наше правительство принимает меры для обеспечения… национальной безопасности, исследований, сотрудничества и автономии университета», — сказал Техан.