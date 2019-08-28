Оренбург, , 11:40 — REGNUM

В администрации Оренбурга произошли кадровые изменения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, назначен новый руководитель комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства.

С 27 августа главой комитета является Юрий Колбанёв. До этого он работал директором муниципального казенного учреждения «Оренбургторгсервис».

Добавим, должность руководителя комитета потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства была вакантной с 17 июля 2019 года, когда расторгли трудовой договор с Арсланом Исбасаровым. Он находился в этой должности с 2016 года.