Вильнюс, , 11:38 — REGNUM

США официально разрешили Литве закупить 500 бронированных внедорожников на общую сумму в 170,8 млн долларов США, что станет для Литвы второй по размеру военной закупкой в истории страны. Сообщение распространил Пентагон, а его цитирует литовское новостное агентство BNS.

Бронированные внедорожники для Литвы соберёт американская компания Oshkosh Defence.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самой большой военной покупкой в истории Литвы называется покупка сотни немецких бронетранспортёров Boxer, которые Литва купила ориентировочно за 460 млн евро. Точная сумма контракта в Литве не называется.