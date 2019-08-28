Москва, 28 августа 2019, 11:31 — REGNUM
Определённая часть российской элиты по-прежнему полагает, что ей нужно признание группы западных стран, считает политолог, член Изборского клуба Сергея Черняховский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM M.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что вернуться к формату «Большой восьмёрки», из состава которой в настоящее время исключена Россия, возможно, но Москве необходимо «выполнить одно важное условие» — уйти из Крыма.
Читайте ранее в этом сюжете: Волкер поставил условие России для возвращения в G7