Москва, , 11:31 — REGNUM

Определённая часть российской элиты по-прежнему полагает, что ей нужно признание группы западных стран, считает политолог, член Изборского клуба Сергея Черняховский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM M.

«России пора окончательно избавляться от иллюзий. Определённая часть российской элиты до сих пор считает, что ей нужно признание со стороны западной группы стран. Им очень хочется, чтобы их пустили обратно в предбанник, — сказал Черняховский. — Часть российской элиты обладает лакейским сознанием при всём своём барстве. Они мечтают, чтобы иноземные баре потрепали их по плечу и по щеке. И в этом отношении РФ надо избавляться от попыток глядеть на внешних партнёров снизу вверх. Надо санировать ту часть российской элиты, которая мечтает, чтобы её вновь позвали на фешенебельные курорты на Западе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что вернуться к формату «Большой восьмёрки», из состава которой в настоящее время исключена Россия, возможно, но Москве необходимо «выполнить одно важное условие» — уйти из Крыма.

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