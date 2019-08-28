Лондон, , 11:18 — REGNUM

США отправили в Великобританию два стратегических бомбардировщика-невидимки — B-2 Spirit. Об этом сообщает Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM).

Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit Defense.gov

Переброска самолётов обоснована их интеграцией на потенциальном театре боевых действий и необходимостью лётных тренировок. Полёты вместе с союзниками по НАТО, пояснили в командовании, улучшат оперативную совместимость авиации разных стран и помогут выстроить отношения «для противостояния широкого спектра глобальных проблем».

Стелс-бомбардировщики В-2 Spirit, построенные по схеме «летающее крыло», будут размещаться на базе британских ВВС «Фэрфорд» на юго-западе страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года американский стратегический бомбардировщик B-52 приблизился к российским границам и сымитировал ядерную бомбардировку базы Балтийского флота.

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