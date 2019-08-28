Киев, , 11:11 — REGNUM

На Украине сегодня, 28 августа, продолжают обсуждать информацию о том, что новым премьер-министром страны будет назначен нынешний заместитель главы офиса президента президента Алексей Гончарук.

Напомним, что накануне о решении по кандидатуре премьера сообщили сразу несколько центральных СМИ, а вечером 27 августа эту информацию подтвердил народный депутат и журналист Сергей Лещенко.

Между тем, избранный депутатом от партии «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что пресса «всегда немного торопится», а президент Зеленский всегда решает такие кадровые вопросы очень тщательно, все изучает и взвешивает.

«Я убежден, что, как и в тех случаях, когда президент уже делал кадровые назначения, выбор будет качественный и страна увидит людей, лучше соответствующих тем задачам, которые есть объективно перед страной и которые ставит президент», — заявил депутат в эфире «Радио Свобода».

Потураев назвал Гончарука «очень компетентным» человеком, который сделал «огромный» вклад в указы, касающиеся экономики и «в совершенстве знает», что именно нужно Украине.

Издание «РБК-Украина», ссылаясь на свои источники сообщает, что кандидатуру Гончарука лоббирует глава офиса президента Андрей Богдан. По информации источника, последние несколько недель безальтеративнымкандидатом на кресло премьера является именно Гончарук, хотя Зеленский и заявил, что ему «нравятся двое».

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, в свою очередь, заявил журналистам, что по вопросу кандидатур в новое правительство пройдет отдельное заседание фракции «Слуги народа».

«Решение по премьер-министру будет принимать Верховная рада девятого созыва. Если мы говорим о каких-либо других кандидатурах, которые будут работать в правительстве, то это произойдет после консультаций», — сказал Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа.

Ранее президентВладимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры осталось только двое, но не назвал их фамилии. Он также пообещал принять это решение на этой неделе (26−30 августа), поскольку «больше некуда тянуть».