Москва, , 11:10 — REGNUM

Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределённый срок, заявил адвокат Валентин Рыбин, сообщил 28 августа ТАСС.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский), которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рыбин рассказал, что Москва и Киев согласовали дату обмена удерживаемыми лицами, однако список участников обмена пока не согласован.

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Сам Рыбин представляет интересы нескольких граждан России, удерживаемых на территории Украины.