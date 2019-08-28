Москва, 28 августа 2019, 11:10 — REGNUM
Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределённый срок, заявил адвокат Валентин Рыбин, сообщил 28 августа ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рыбин рассказал, что Москва и Киев согласовали дату обмена удерживаемыми лицами, однако список участников обмена пока не согласован.
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Сам Рыбин представляет интересы нескольких граждан России, удерживаемых на территории Украины.