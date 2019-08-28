Москва, , 11:06 — REGNUM

Если лидеры стран Запада хотят возвращения РФ в свой клуб, они должны дать ей что-то кроме дружеских комплиментов и бесед в компании восьми лидеров, считает политолог, член Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова президента Франции о том, что следует «переосмыслить отношения с Россией», но при этом «поставить свои условия».

«Это отражение западного заблуждения, проявившегося наиболее отчетливо в позиции Меркель и ряда других лидеров, которые говорят о том, что для того чтобы принять Россию обратно в G7, надо чтобы она выполнила те или иные условия, — сказал политолог. — Часть западных лидеров поняли, что Россия им нужна, но не поняли, что Россия должна ставить условия. Если они хотят получить поддержку России, то они должны ей дать что-то взамен, кроме дружеских вечеров в компании восьми лидеров».

Политолог подчеркнул, что поскольку именно клуб G7 нуждается в России, а не Россия в нём, то встает вопрос о том, какие сатисфакции должны обеспечить страны ЕС в отношении России и чем они готовы заплатить за то, чтобы Россия согласилась вернуться в их клуб.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французскими послами в Париже, заявил о необходимости переосмыслить отношения с РФ и «поставить свои условия». Как сказал Макрон, «если в какой-то момент мы не будем знать, что делать с Россией, мы останемся с крайне бесплодной напряжённостью, продолжатся замороженные конфликты по всей Европе, мы получим Европу, которая станет театром стратегической борьбы между США и Россией.

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