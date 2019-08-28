Киев, , 10:53 — REGNUM

Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» получила наименьшее количество должностей в парламентских комитетах Рады нового созыва.

Верховная Рада Украины

Об этом журналистам заявила один из лидеров «Евросолидарности» Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUMсегодня, 28 августа.

Соратница Порошенко отметила, что «так называемое демократическое распределение комитетов» свидетельствует об отмене контролирующей функции оппозиции.

По ее данным, «Слуга народа» получит около 80 должностей в парламентских комитетах новой Рады, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 15 должностей, «Батькивщина» Тимошенко — 14, «Голос» Вакарчука — 13, внефракционные депутаты — 10, а «Европейская солидарность» всего 4. (при том, что полученный на выборах партией результат выше, чем у партии «Голос» и сопоставим с результатом «Батькивщины»)

Также она заявила о существовании некоего «черного списка», сформированного нынешней властью. В этом списке, подчеркнула Геращенко, 20 депутатов «Европейской солидарности», которым запрещено занимать любые должности в любых парламентских комитетах и не рекомендовано приглашать на эфиры.

Представитель партии Порошенко резюмировала, что на Украине сформировалась «карманная оппозиция, назначенная властью».

В свою очередь, избранный от «Европейской солидарности» депутат Артур Герасимов заявил, что при распределении комитетов четко проявилась коалиция — к «Слуге народа» по сути присоединились «Батькивщина» и «Голос».

»Одно дело — это политические заявления, а другое — это когда подтверждаются определенные действия… Мы видим, что идет тесное сотрудничество и перераспределение мнений между «Слугой народа», «Голосом» и «Батькивщиной»… Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции», — сказал Герасимов.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Геращенко заявила, что «Европейская солидарность», как оппозиционная политическая сила, претендует на должности глав комитетов, «которые традиционно возглавляет оппозиция, которые имеют контролирующие функции». Геращенко добавила, что фракция будет претендовать и на должность вице-спикера Верховной рады.