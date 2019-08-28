Иокогама, Япония, 28 августа 2019, 10:51 — REGNUM
Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты прекратят экономическую войну против Ирана, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала NHK.
По его словам, крайне сложно поддерживать регион в безопасности, пока Вашингтон ведет экономическую войну против Тегерана.
«Регион сам стабилизируется, если прекратят заниматься терроризмом и экономическими войнами», — сказал Зариф.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G7 во французском Биаррице президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана, однако заявил о готовности к встрече с иранским лидером Хасаном Рухани. Глава Белого дома отметил, что для примирения Иран должен прекратить «поддержку терроризма» и стать «неядерным».
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