Иокогама, Япония, , 10:51 — REGNUM

Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке стабилизируется в том случае, если Соединенные Штаты прекратят экономическую войну против Ирана, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф в эфире телеканала NHK.

По его словам, крайне сложно поддерживать регион в безопасности, пока Вашингтон ведет экономическую войну против Тегерана.

«Регион сам стабилизируется, если прекратят заниматься терроризмом и экономическими войнами», — сказал Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G7 во французском Биаррице президент США Дональд Трамп отказался от переговоров с главой МИД Ирана, однако заявил о готовности к встрече с иранским лидером Хасаном Рухани. Глава Белого дома отметил, что для примирения Иран должен прекратить «поддержку терроризма» и стать «неядерным».

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