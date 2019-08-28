Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:50 — REGNUM

Свердловские власти проверят зарплаты хирургов по всей области. Об этом журналистам заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Он отметил, что власти заинтересованы в не повторении случаев массового увольнения врачей, подобных тем, что были в Нижнем Тагиле. Для этого и будет проведён анализ зарплат.

«Если у нас будут возникать вопросы по неадекватному распределению фонда стимулирования в соответствии с реальной нагрузкой доктора, то ответственность за это персонально будут нести главные врачи», — сказал Креков.

Он также анонсировал проведение специального совещания, в котором примут участие главные врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, шестеро хирургов на прошлой неделе заявили о своём увольнении из больницы №1 в Нижнем Тагиле. Впрочем, пятеро из них уже передумали.

Добавим, этот случай ухода врачей не единственный. Ранее уволились несколько медиков Демидовской больницы.

Коллеги хирургов отмечают, что причиной такой ситуации стала возросшая за последние два года нагрузка. Медики взывали о помощи, проблемы копились давно, но ответственные лица этого не замечали.